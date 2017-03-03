Ивелин Попов: "Краснодар" уже вошел в соревновательный режим, но сил потратил немало"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" заявил, что на сопернике отрицательно может сказаться ранний старт в официальных встречах. Матч состоится 5 марта. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, краснодарцы идут на пятой строчке.

– Дает ли более ранний старт преимущество нашим соперникам? И да, и нет, – цитирует сайт "Краснодара" Попова. – С одной стороны, "Краснодар" уже вошел в соревновательный режим, а с другой – сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным. Отлично, что все билеты на матч проданы! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я на новом стадионе "Краснодара" еще не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе – одно удовольствие. Думаю, что и играть – тоже.