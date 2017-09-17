Ивелин Попов: "Какая расслабленность? Мы тренируемся, стараемся"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что команда не чувствовала усталости в концовке встречи. Напомним, что красно-белые пропустили два мяча за пять минут, играя в большинстве.

– Обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать?

– Расслабленности не было?

– Какая расслабленность? Мы тренируемся, стараемся, сегодня забили два мяча. Еще моменты были, просто их надо было реализовать. Не могу сказать, что в концовке мы устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются, поэтому физическое состояние нормальное. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Спартак" в большинстве упустил победу над "Тосно"