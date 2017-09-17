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16:16 | Футбол — РФПЛ

Ивелин Попов: "Какая расслабленность? Мы тренируемся, стараемся"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что команда не чувствовала усталости в концовке встречи. Напомним, что красно-белые пропустили два мяча за пять минут, играя в большинстве.

– Обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать?

– Расслабленности не было?

– Какая расслабленность? Мы тренируемся, стараемся, сегодня забили два мяча. Еще моменты были, просто их надо было реализовать. Не могу сказать, что в концовке мы устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются, поэтому физическое состояние нормальное. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Спартак" в большинстве упустил победу над "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

видим мы как ты стараешься, сравни свою статистику в сборной и в клубе, вот там ты стараешься, это да

16:27