Ивелин Попов - игрок года в Болгарии третий раз подряд

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии. По опросу журналистов страны он в два раза обошел Мартина Камбурова из "Берое" - 228 баллов против 124. В 2017 году он стал чемпионом России в составе красно-белых.
Попов становится обладателем титула игрока года третий раз подряд. Он сравнялся с Христо Боневым, у которого также три награды лучшему футболисту года. Больше них титул получали только Димитар Бербатов (7) и Христо Стоичков (5).
hant64
Да уж, воистину Болгария обнищала совсем на топовых игроков, если с трудом проходящий в состав Спартака Попов (клуба, о величии которого знают только болельщики оного клуба, остальным это даже в голову не приходит), аж третий год подряд становится лучшим. Объективно, неплохой игрок, но до звёздного уровня ему так же далеко, как и клубу, за который он сейчас выступает (хотя, 5:1 с Севильей буду помнить долго, респект, но и 0:7 ливерпульские из песни не выкинуть).
22:53
Stanislav1989
На безрыбье и Попов лучший футболист Болгарии. Да, стал чемпионом, но к качеству игру опять серьёзные вопросы. 1 матч может быть на высочайшем уровне, следующие 10 достойны середины таблицы ФНЛ.
22:47