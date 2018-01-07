Ивелин Попов - игрок года в Болгарии третий раз подряд

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии. По опросу журналистов страны он в два раза обошел Мартина Камбурова из "Берое" - 228 баллов против 124. В 2017 году он стал чемпионом России в составе красно-белых.

Попов становится обладателем титула игрока года третий раз подряд. Он сравнялся с Христо Боневым, у которого также три награды лучшему футболисту года. Больше них титул получали только Димитар Бербатов (7) и Христо Стоичков (5).