Ивелин Попов: "Через два-три года Ломовицкий станет одним из лидеров "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "Р-Спорту" положительно отозвался о молодых игроках, которые в этом сезоне стали получать игровую практику. Болгарский хавбек отметил, что перешедший из "Динамо" Александр Ташаев здорово влился в коллектив.

– Саша не первый год тренируется с первой командой, у него очень хороший тренер Джанлука Риомми и партнеры Артем Ребров и Александр Селихов, которые делятся своим опытом. Максименко уверенно сыграл с "Оренбургом" и "Локомотивом". Он видит, как работают Ребров и Селихов, берет от них лучшее и становится сильнее.

– В первом туре на правом фланге полузащиты сыграл еще один дебютант красно-белых Александр Ломовицкий. Говорят, что это очень талантливый молодой человек. Так ли это?

– Любой, кто понимает в футболе, скажет, что это так. Таких футболистов всегда хотят видеть в Европе – Саша техничный, быстрый, способен обыграть один в один. Ему надо доверять, думаю, через два-три года он станет одним из лидеров "Спартака".

– Конкуренты у него будь здоров – Промес, Александр Самедов. Как тут пробиться наверх?

– Это только плюс для молодого. Когда ты тренируешься с такими игроками, ты только прибавляешь в мастерстве.

– В Черкизове во время разминки вы обняли Ломовицкого и что-то сказали ему на ухо. Что именно?

– Не помню, но что-то про футбол (смеется).

– Еще один игрок, способный сыграть справа, это Александр Ташаев. Ваша характеристика на футболиста?

– Хороший молодой игрок. Здорово влился в коллектив, игрок сборной России. У него хорошие перспективы в будущем стать ведущим игроком "Спартака".

– Ташаев, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров в разное время защищали цвета "Динамо". В команде наверняка шутят, что в составе стало слишком много динамовцев?

– На эту тему не шутим, мы все профессионалы. Кто приезжает в Тарасовку и надевает спартаковскую футболку, уже не шутит о своем прошлом (смеется).