Ивелин Попов: "Арбитр специально ошибался в сторону "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4) раскритиковал главного арбитра матча Сергея Иванова. Судья назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.
– Согласен с нашим генеральным директором. Думаю, арбитр специально ошибался в сторону "Зенита". Все было понятно. Нам неприятно, что мы выходим на поле, и нас так убивают. Я не верю, что можно так судить против "Спартака", это несерьезно. Если брать ситуацию со вторым пенальти, то до этого было нарушение против Промеса. Кришито сам сказал, что там был фол и желтая карточка. Если судья свистит плохо, бог все видит! (Татьяна КОПЫЛОВА, Максим МЕЛЬНИКОВ)
всё прошло
"Exsorsist Ивелин, успокойся, скоро проект-Зенит закроется. И воздух российского футбола станет на порядок чище. Осталось недолго." ------ Прошедшие выборы показали: срок закрытия проекта затягивается. Ивелин! Мужайся.
19:50
всё прошло
Ивелин! На скамейку тоже судья посадил? Или игровая импотенция помогла?
19:46
mm1962
mm1962 Кришито в моменте с Промесом явно должен был получить вторую желтую, судья повлиял на игру, хотя не факт, что Спартак сравнял бы счет. Но 4-го гола скорее всего бы не было.
19:45
Che burator 2
канешна пОпов, абидна....в прошлом сезоне не одного пендаля,а тут два за матч.забыл пердун судейкам занести...
19:43
Граф Замазкин
миллер как рад был.судья теперь за газ платить не будет.
19:43
emmitya
Exsorsist Ивелин, успокойся, скоро проект-Зенит закроется. И воздух российского футбола станет на порядок чище. Осталось недолго. ------------------------------------------- Один проект, родом из 90-х уже закрыт, но хрюканье мы слышим постоянно..... Не дождешься, смотри на свой уровень (АЕК- чемпион!!!), теряй еврооочки (которые зарабатывали другие клубы) и плачь в подушку, молясь на стаканыча!!!
19:42
emmitya
А вот т-ща ПОпова за такие комменты нужно бы прижучить, не показывая себя на поле, показал где не нужно. КДК, или кто там, должны наказать его за данные слова. Есть же регламент, в конце концов....
19:39
Баск
Успокойся, Эвелин. Это только начало. Судьи не дураки. Они понимают, что если Спартак на будущий год попадет в еврокубки, то опять страну опозорит. Лучше уж Амкар.
19:31
Exsorsist
Ивелин, успокойся, скоро проект-Зенит закроется. И воздух российского футбола станет на порядок чище. Осталось недолго.
19:27
БИН
Что еще сказал Кришито этим дебилам? Что это он сбил Боинг?
19:24
zlavon999
Попов клоун..
19:23