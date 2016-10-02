Ивелин Попов: "Арбитр специально ошибался в сторону "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4) раскритиковал главного арбитра матча Сергея Иванова. Судья назначил два пенальти в ворота "Спартака" (оба раза фол совершил Андрей Ещенко). В концовке матча Доменико Кришито отобрал мяч у Промеса, как показалось футболистам "Спартака", с нарушением правил. После чего "Зенит" провел атаку, в которой заработал пенальти, а Жулиану сделал счет 4:2.

– Согласен с нашим генеральным директором. Думаю, арбитр специально ошибался в сторону "Зенита". Все было понятно. Нам неприятно, что мы выходим на поле, и нас так убивают. Я не верю, что можно так судить против "Спартака", это несерьезно. Если брать ситуацию со вторым пенальти, то до этого было нарушение против Промеса. Кришито сам сказал, что там был фол и желтая карточка. Если судья свистит плохо, бог все видит! (Татьяна КОПЫЛОВА, Максим МЕЛЬНИКОВ)