Иванову судить два дня подряд. Новые странные назначения арбитров

Арбитр Сергей Иванов получил от департамента судейства и инспектирования РФС необычные назначения. 3 ноября ему придется работать в Екатеринбурге на матче чемпионата России "Урал" – "Динамо". А 4 ноября его ждут в Воронеже на игре первенства страны "Факел" – "Динамо" СПб.

Остается надеяться, что погода не перестанет быть летной, и Иванов успеет на второй матч. (Александр БОБРОВ)

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