18:25 | Футбол — РФПЛ

Иванову судить два дня подряд. Новые странные назначения арбитров

Назначения судей на 16-й тур РФПЛ. Назначения судей на 21-й тур ФНЛ.
Назначения судей на 16-й тур РФПЛ.
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Арбитр Сергей Иванов получил от департамента судейства и инспектирования РФС необычные назначения. 3 ноября ему придется работать в Екатеринбурге на матче чемпионата России "Урал""Динамо". А 4 ноября его ждут в Воронеже на игре первенства страны "Факел""Динамо" СПб.

Остается надеяться, что погода не перестанет быть летной, и Иванов успеет на второй матч. (Александр БОБРОВ)

Карасев рассудит "Локомотив" и ЦСКА в 16-м туре премьер-лиги

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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crazysun78

А если накосячит, пусть еще и 5го ченить посудит, пока не научиться

18:35

onlywhitespartak

Иванов вообще сидеть должен

18:31