Ивановичу помешало прошитое синтетикой поле стадиона "Санкт-Петербург"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:1) подчеркнул, что ему помешало прошитое синтетикой поле стадиона "Санкт-Петербург".

- Поле местами было прошито синтетикой, помешало ли это?

- Конечно, помешало. (Артем РЯБОВОЛ)

Во время паузы на игры сборных газон на стадионе "Санкт-Петербург" обновили в площадях ворот и рядом с одной из них.