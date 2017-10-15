22:01 | Футбол — РФПЛ

Ивановичу помешало прошитое синтетикой поле стадиона "Санкт-Петербург"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:1) подчеркнул, что ему помешало прошитое синтетикой поле стадиона "Санкт-Петербург".

- Поле местами было прошито синтетикой, помешало ли это?

- Конечно, помешало. (Артем РЯБОВОЛ)

Во время паузы на игры сборных газон на стадионе "Санкт-Петербург" обновили в площадях ворот и рядом с одной из них.

Зенит - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Курт Лямке

Обычно в таких случаях другое мешает...

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