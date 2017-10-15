Ивановичу помешало прошитое синтетикой поле стадиона "Санкт-Петербург"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:1) подчеркнул, что ему помешало прошитое синтетикой поле стадиона "Санкт-Петербург".
- Поле местами было прошито синтетикой, помешало ли это?
- Конечно, помешало. (Артем РЯБОВОЛ)
Во время паузы на игры сборных газон на стадионе "Санкт-Петербург" обновили в площадях ворот и рядом с одной из них.
🏟 Поле на Крестовском вылечили. Все нормально!👌🏼#ЗенитАрсенал #Зенит pic.twitter.com/3YImCc3L65– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 октября 2017 г.
Курт Лямке
Обычно в таких случаях другое мешает...
22:31