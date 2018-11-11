Иванович рассказал о зависимости "Зенита" от Дзюбы

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА​ (0:2) рассказал о зависимости команды от Артема Дзюбы и отметил, что у питерцев много конкурентов в борьбе за чемпионство.

– Создали себе проблему и после этого было уже сложно вернуться в игру. Мы старались, второй тайм получился чуть-чуть получше. Но снова повторюсь, что мы сами себе привезли эту проблему в начале матча.

– Насколько изменилась игра во втором тайме, когда стали играть в три нападающих и уже большее давление стали оказывать на соперника?

– Конечно, игра изменилась из-за того, что у соперника был хороший результат, они только ждали возможностей. У нас больше получалось во втором тайме, но видно, что недостаточно.

– Многие говорят о том, что у "Зенита" было меньше времени на восстановление – около полутора суток. Действительно ли это сказалось на свежести игроков, учитывая перелеты Бордо – Петербург – Москва?

– Может быть, да, но мы не можем ничего изменить, чтобы никто потом не говорил. Некоторые меняют порядок матчей. Это не про нас. Мы – команда с первого и до последнего дня, должны проходить через это, должны быть сильны. Продолжаем работать. Следующий матч очень важен. Сейчас перерыв, отдохнем, посмотрим на свои ошибки. Думаю, у нас есть очень большая возможность улучшить игру, серьезно добавить. Когда мы играем на своем уровне, то всегда доминируем и побеждаем. Многое зависит от нас самих.

– Артем Дзюба получил повреждение. Что с ним? Есть ли какой-то прогноз от врачей?

– Дзюба был травмирован и до матча, он старался, сделал все, чтобы выйти на поле. Это доказывает его настрой и желание. Может быть, пропустит матчи сборных. Мне сложно сказать, я не врач.

– Есть ли у "Зенита" зависимость от Дзюбы?

– Назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающих.