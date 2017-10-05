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15:21 | Футбол — РФПЛ

Иванович признан лучшим игроком месяца в "Зените"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам сентября, информирует официальный сайт питерцев. 33-летний игрок принял участие в пяти матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунев, третье – защитник Эмануэль Маммана.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

По делу, но странно почему Кокоры нет даже в тройке, забивает же в каждом матче.

15:24