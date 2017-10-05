Иванович признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам сентября, информирует официальный сайт питерцев. 33-летний игрок принял участие в пяти матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунев, третье – защитник Эмануэль Маммана.