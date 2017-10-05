Иванович признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам сентября, информирует официальный сайт питерцев. 33-летний игрок принял участие в пяти матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунев, третье – защитник Эмануэль Маммана.
Бранислав Иванович – "G-Drive. Лучший игрок сентября" по мнению болельщиков сине-бело-голубых! pic.twitter.com/jNQOMwuUGB– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 октября 2017 г.
Millwall82
По делу, но странно почему Кокоры нет даже в тройке, забивает же в каждом матче.
15:24