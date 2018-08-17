Иванович предложил "Зениту" начать следующий матч вдесятером

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович предложил начать домашний матч четвертого тура российской премьер-лиги против "Урала" вдесятером.

Накануне петербуржцы победили минское "Динамо" со счетом 8:1 (первая игра - 0:4) в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги Европы. На 72-й минуте при счете 2:0 с поля был удален полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

– Наверное, у нас лучше получается вдесятером! Может, следующий матч так начать?, - цитирует "Спорт день за днем" Ивановича. - Мы вернули то, что потеряли в Минске.

"Зенит" – "Урал": Чемпионат России, 19 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 19.00 (мск)

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //

За "Зенит" болели как никогда. Пришлось использовать теплоходы //

"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!