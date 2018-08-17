09:48 | Футбол — РПЛ

Иванович предложил "Зениту" начать следующий матч вдесятером


Защитник "Зенита" Бранислав Иванович предложил начать домашний матч четвертого тура российской премьер-лиги против "Урала" вдесятером.

Накануне петербуржцы победили минское "Динамо" со счетом 8:1 (первая игра - 0:4) в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги Европы. На 72-й минуте при счете 2:0 с поля был удален полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

– Наверное, у нас лучше получается вдесятером! Может, следующий матч так начать?, - цитирует "Спорт день за днем" Ивановича. - Мы вернули то, что потеряли в Минске.

"Зенит" – "Урал": Чемпионат России, 19 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 19.00 (мск)

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Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/articles/branislav-ivanovich-mozhet-sleduyushhij-match-nachat-vdesyaterom

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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