Иванович ответил на вопрос о своем будущем

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0). По его словам, команде нужно улучшить игру у своих ворот на стандартах. Также 34-летний сербский футболист неоднозначно прокомментировал слухи о своем будущем.

– Как прокомментируете результат?

– В таких матчах важно забивать первыми, – признался Иванович. – Сегодня нам это удалось и мы стали контролировать игру. Немного больше позволили сопернику в первые пятнадцать минут второго матча, но забили второй гол. У соперника были моменты при стандартах. Доработаем это, а в целом очень важные три очка.

– Что сказал Семак в перерыве?

– Секрет (улыбается).

– "Ростов" чем-то удивил в атаке?

– Тот "Ростов", что играл против нас в кубке и сегодня – две разные команды. Думаю, это видели все. Но с первой минуты было понятно, что победа нам очень нужна.

– Сегодня была новая схема. Специально готовили под "Ростов"?

– Вопрос не ко мне. Хорошо когда команда может перестроиться с четырех защитников на трех и наоборот. Сегодня у нас все здорово получилось.

– Вы – лидер обороны "Зенита", вас любят болельщики. Через полгода у вас заканчивается контракт – есть понимание что будет дальше?

– Болельщикам спасибо большое. Я здесь всем доволен, но в футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. Сейчас я счастлив и готовлюсь к следующей игре.

(Артем Рябовол)