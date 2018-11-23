Иванович объяснил причины неудач "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович объяснил, в чем причина неудач Жозе Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". По его словам, в команде много неопытных игроков.

– Ребята, которые работали с Моуринью, никогда не скажут про него ничего плохого. Его невозможно критиковать, - цитирует "РИА Новости" Ивановича. - Он знает свою работу и выполняет ее отлично. Со стороны сложно сказать, что происходит с "МЮ". Я верю в Моуринью. Думаю, он справится. Скажу больше: только он и может выпутаться из такой ситуации. Понятно, что в "Юнайтед" никто не доволен, если они занимают место ниже третьего. Для них это большая проблема. Мое мнение: все зависит от игроков, от реакции команды. В "МЮ" на ключевых позициях много неопытных футболистов. У тех, кто должен делать разницу, не получается.

– Когда-то Моуринью предлагал выставить ваши окровавленные бутсы в клубном музее "Челси". Они действительно на экспозиции?

– Бутсы остались у меня (улыбается). Пока в музей их не передавал. Приятно, когда тренер говорит такое, но на самом деле кровь лишь производит впечатление на болельщиков. В тот день рядом со мной играли ребята с мышечными травмами, с повреждениями коленей – им было гораздо тяжелее. Когда ты в горячке игры, то даже не чувствуешь, что идет кровь. Просто ее видно, и все обращают на нее внимание. Но сама история хорошая – так вышло, что я стал героем в том моменте и хорошо запомнил его.