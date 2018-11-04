Иванович – об удалении Паредеса: "Так нельзя!"

Капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) раскритиковал получившего красную карточку полузащитника Леандро Паредеса.

– "Зениту" всегда непросто с "Ахматом". Сегодняшняя игра не стала исключением...

– Конечно, да. Мы контролировали игру, но моментов было немного. Тем не менее удалось забить, хотя есть много моментов, над которыми нужно работать. Мы должны быть довольны тем, что снова набрали три очка и идти дальше.

– На поле нарисовали льва. Заметили?

– На поле его практически не видно. Нам сказали перед игрой, что это лев, но, думаю сверху его видно лучше.

– Что скажете об удалении Паредеса?

– Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с "Динамо", сейчас удалили Паредеса. Надо же понимать, что у тебя есть желтая карточка и быть осторожнее. Но он еще молод и, думаю, научится этому.

– Маммана вернулся после травмы. Уже нашли взаимодействие?

– То, что он вернулся – большой плюс для команды. Маммана долго отсутствовал и, думаю, успел соскучиться. Надо поддерживать его, чтобы он получал удовольствие от игры и становился увереннее. Думаю, в следующем году мы увидим уже другого Мамману.

– Уже три матча "Зенита" с ЦСКА закончились нулевой ничьей. Есть понимание как наконец забить сопернику?

– Это очень серьезная команда. Они молоды, набираются опыта и матч должен получиться непростым. Но перед этим у нас еще выездная игра в Лиге Европы и в первую очередь мы должны думать о ней. (Артем Рябовол)​