Иванович - о Маркизио: "Мы все надеемся, что он быстро адаптируется в России"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью пресс-службе клуба заявил, что футболисты сине-бело-голубых должны помочь новичку Клаудио Маркизио побыстрее привыкнуть к российскому футболу. Он также отметил, что итальянец очень мотивирован.
- В "Зенит" пришел еще один титулованный игрок – Маркизио. Вы с ним уже наладили контакт?
- Мы все надеемся, что он быстро адаптируется в России. Это опытный и классный футболист. На тренировках видно, что он очень мотивирован. Главное, чтобы не было травм. Ну и наша задача – помочь ему побыстрее привыкнуть к российскому футболу.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-09-27-branislav-ivanovich-kogda-zabival-cherez-sebya-pervaya-mysl-byla-popast-po-myachu-i-ne-opozoritsya.htm
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