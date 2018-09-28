Иванович - о Маркизио: "Мы все надеемся, что он быстро адаптируется в России"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью пресс-службе клуба заявил, что футболисты сине-бело-голубых должны помочь новичку Клаудио Маркизио побыстрее привыкнуть к российскому футболу. Он также отметил, что итальянец очень мотивирован.

- В "Зенит" пришел еще один титулованный игрок – Маркизио. Вы с ним уже наладили контакт?

- Мы все надеемся, что он быстро адаптируется в России. Это опытный и классный футболист. На тренировках видно, что он очень мотивирован. Главное, чтобы не было травм. Ну и наша задача – помочь ему побыстрее привыкнуть к российскому футболу.