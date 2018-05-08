Иванович из-за травмы не сыграет со "СКА-Хабаровск"

Во вторник "Зенит" провел первую тренировку перед матчем 29-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба петербургского клуба. Вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев занимался по индивидуальной программе.
Защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников, получившие небольшие повреждения по ходу матча с "Локомотивом" (0:1), тренировались в общей группе. Еще один игрок обороны "Зенита" Бранислав Иванович из-за травмы не сможет помочь команде в предстоящей встрече. Также игру из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Матиас Краневиттер.
Матч "Зенит" - "СКА-Хабаровск" пройдет 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-08-zenit-ska-khabarovsk-komanda-nachala-podgotovku-k-zaklyuchitelnomu-matchu-sezona.htm
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- СКА-Хабаровск
- Юрий Жирков
- Бранислав Иванович
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
Mark Krass
эта игра вообще ничего не решает, 5 место, выше не залезть. дно. с таким мегабюджетом это провал.
20:48