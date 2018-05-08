Иванович из-за травмы не сыграет со "СКА-Хабаровск"

Во вторник "Зенит" провел первую тренировку перед матчем 29-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба петербургского клуба. Вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев занимался по индивидуальной программе.



Защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников, получившие небольшие повреждения по ходу матча с "Локомотивом" (0:1), тренировались в общей группе. Еще один игрок обороны "Зенита" Бранислав Иванович из-за травмы не сможет помочь команде в предстоящей встрече. Также игру из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Матиас Краневиттер.



Матч "Зенит" - "СКА-Хабаровск" пройдет 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени.