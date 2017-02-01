Иванович еще находится в Санкт-Петербурге

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович был замечен сегодня утром в одном из отелей города. В гостинице 32-летнего футболиста сопровождали несколько представителей "Зенита". Питерский клуб проводит сборы в испанском Пинатаре. Сегодня команда Мирчи Луческу сыграет с норвежским клубом "Одд".
По информации "СЭ", контракт будет подписан по схеме "2,5+1", а зарплата серба в "Зените" составит 3,2 миллиона евро в год.
Иванович выступал за лондонский "Челси" с 2008 года, провел 260 матчей и отметился 22 мячами. (Артем РЯБОВОЛ)
foreverCSKAforever
Какой смысл его заявлять на два оставшихся матча текущей ЛЕ? Там и доплата будет равная дзюбиному контракту.
12:15 1 февраля
armi
Неужели серб подпишет??? Ну тогда он бомж по нутру. имхо
12:14 1 февраля
Tuxon
В ЛЕ крайний срок дозаявок 00.00 с 01 на 02 февраля, если я не ошибаюсь. =)
12:02 1 февраля
голос из Санкт-Петербурга
На сайте ФК ЗЕНИТ никакой информации по Ивановичу нет... А что же Лига Европы?
11:35 1 февраля