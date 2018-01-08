Иванович - автор лучшего гола "Зенита" в первой части сезона

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан автором лучшего гола своей команды первой части сезона-2017/18. Серб эффектно забил в ворота "Реал Сосьедад" в Лиге Европы ударом в падении через себя.
"Выбор сделан! Болельщики сине-бело-голубых признали гол Ивановича лучшим в первой части сезона!" - говорится в сообщении на странице "Зенита" в Твиттере.
Примечателен тот факт, что ранее сам Иванович назвал этот гол лучшим в своей карьере.
Супергол Ивановича #РеалСосьедадЗенит pic.twitter.com/FhIHpwxvel– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 7 декабря 2017 г.