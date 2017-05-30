Иванов - в "Тереке" еще на три года

Президент "Терека" Магомед Даудов сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Ивановым. Соглашение рассчитано на три года. Прежний контракт истекал в конце этого сезона.

В прошедшем сезоне Иванов провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. 30-летний хавбек выступает за "Терек" с 2012 года.

– Хочу поделиться с новостью, которую ждали любители футбола и болельщики "Терека" в особенности: сегодня контракт с "Тереком" продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов, – написал Даудов в Инстаграме. – Он рассчитан еще на три года.

Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером, как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта – дело времени".