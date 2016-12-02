19:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иванов уверен, что правильно назначил пенальти в матче ЦСКА - "Оренбург"

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Главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Оренбургом" (2:0) Сергей Иванов в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" выразил уверенность, что правильно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" в середине первого тайма. По словам Иванова, Владимир Полуяхтов выставлял правую руку, прерывая передачу.

– Анализируя ситуацию, я понял, что помощь бокового мне понадобилась, потому что мы пытаемся решать проблемы на шаг вперед, – подчеркнул Иванов. – Я видел двух борющихся игроков и понимал, что мяч за их спинами. Следующая моя проблема – Тошич, – как он будет принимать мяч, может, подыграет себе рукой при приеме. Я уже начал переводить взгляд на Тошича, как случился контакт руки Полуяхтова с мячом. Для меня так же, как и для бокового арбитра и эксперта матча, это игра рукой. Защитник, видя, что мяч за спиной, выставлял правую руку и прерывал передачу.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

И это правильно!

20:28

kaduly

ЛЕВЫЙ ПЕНДАЛЬ,ТАКОЙ МОЖНО ТОЛЬКО КУПИТЬ

20:24

alex-ls

видя что мяч за спиной, чем же он видел?

20:08

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