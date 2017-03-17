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Иванов сыграет с ЦСКА, если ему позволит здоровье

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что полузащитник грозненцев Олег Иванов сможет сыграть в матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА, если ему позволит состояние здоровья.

Ранее 30-летний Иванов опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию, на которой полузащитник лежит в больнице с перевязанной рукой, подписав ее: "Всем привет. Я жив".

– У Иванова легкое недомогание, серьезных проблем нет, но конкретно состояние здоровья игрока клуба не комментирую, – приводит ТАСС слова Айдамирова. – Он – ведущий футболист команды. Если здоровье ему позволит, он сыграет в ближайшем матче.

 

Всем привет) я жив !

Публикация от Oleg Ivanov (@ivanovoleg) Мар 17 2017 в 3:42 PDT

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4105569

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