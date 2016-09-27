Иванов рассудит "Зенит" и "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. Поединок между "Зенитом" и "Спартаком", который состоится 2 октября, рассудит бригада во главе с Сергеем Ивановым. Главным арбитром встречи "Ростов" – ЦСКА, которая также состоится в воскресенье, будет Александр Егоров.

"Томь" – "Урал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Крылья Советов" – "Анжи": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Локомотив" – "Арсенал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

"Терек" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Уфа" – "Амкар": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Зенит" – "Спартак": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Краснодар" – "Рубин": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Ростов" – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).