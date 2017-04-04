Иванов рассудит "Краснодар" и ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. Центральную встречу тура "Краснодар" – ЦСКА рассудит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

8 апреля (суббота)

"Зенит" – "Анжи": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Терек" – "Арсенал": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор матча – Юрий Баскаков (Москва).

"Крылья Советов" – "Амкар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

9 апреля (воскресенье)

"Уфа" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

10 апреля (понедельник)

"Урал" – "Оренбург": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Томь" – "Рубин": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).