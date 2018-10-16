Иванов рассудит "Динамо" и "Зенит". Назначены арбитры на 11-й тур премьер-лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура РПЛ. Встречу между "Динамо" и "Зенитом" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

19 октября (пятница)

"Анжи" - ЦСКА: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Юрий Апонасенко (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

"Локомотив" - "Ростов": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

20 октября (суббота)

"Оренбург" - "Енисей": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Урал" - "Крылья Советов": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Уфа" - "Рубин": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).

21 октября (воскресенье)

"Динамо" - "Зенит": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск), резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

"Спартак" - "Арсенал": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Краснодар" - "Ахмат": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

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