Иванов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Еськов - "Анжи" и "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу ЦСКА – "Краснодар" обслужит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону. "Анжи" и "Зенит" рассудит Алексей Еськов из Москвы.

24 сентября, суббота

ЦСКА - "Краснодар": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Ростов" - "Локомотив": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

25 сентября, воскресенье

"Оренбург" - "Урал": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

"Арсенал" - "Терек": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).

"Спартак" - "Уфа": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Анжи" - "Зенит": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

26 сентября, понедельник

"Амкар" - "Крылья Советов": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Томь": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва).