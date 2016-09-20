10:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иванов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Еськов - "Анжи" и "Зенит"

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу ЦСКА"Краснодар" обслужит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону. "Анжи" и "Зенит" рассудит Алексей Еськов из Москвы.

24 сентября, суббота

ЦСКА - "Краснодар": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Ростов" - "Локомотив": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

25 сентября, воскресенье

"Оренбург" - "Урал": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

"Арсенал" - "Терек": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).

"Спартак" - "Уфа": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Анжи" - "Зенит": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

26 сентября, понедельник

"Амкар" - "Крылья Советов": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Томь": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/84968.html

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КОММЕНТАРИИ (10)
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shpasic

Халк пообещал подарить Еськову свою футболку, если назначит пенальти в ворота Анжи.

12:00

pafalex

А мясной Николаев, не судит уже второй тур подряд , значит признали что купил его федунишка, интересно, сколько ещё он будет без назначений??? Неплохо бы до конца сезона...

11:57

Красно синий

Дузер foreverCSKAforever а не назначенный пенальти на последних минутах в матче в ворота ЦСКА в матче с Томью остался замеченным? ==================================================================== Там не было пенальти.Так же как в ворота Ростова.

11:54

armi

пас кудник назначил на матч ЦСКА своего однофамильца. Видимо так пытается намекнуть на себя.

11:52

Блудный Свин .

АААААахахАХХАА!111 Гинерок, готовься!111 Иванов прибьёт цыску!!11 Нефиг было на Вальку наезджать!!! СПАРТАК ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!

11:52

Дузер

foreverCSKAforever а не назначенный пенальти на последних минутах в матче в ворота ЦСКА в матче с Томью остался замеченным?

11:35

sergoX

Ой, в Махачкале)

11:26

sergoX

Во, Еськов ещё и в Питере бабла срубит))

11:25

foreverCSKAforever

Смотри-ка, пенальти в ворота Ростова на 90+4 мин. не остался незамеченным. Кого заменит Еськов в Махачкале? Кокорина? Шатова? Витселя?

11:20

deboshir865

Опять Анжи будет судить эта м...зь.Что нам назло его ставят?Я думал после пендаля в ворота Ростова его дисквалифицируют,но как я понимаю значит этим пенальти он успешно выполнил задание партии.И пусть сейчас этот армян плачет в газетах,что его Краснодар убивают судьи.

10:39

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Материалы других СМИ