Иванов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Еськов - "Анжи" и "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу ЦСКА – "Краснодар" обслужит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону. "Анжи" и "Зенит" рассудит Алексей Еськов из Москвы.
24 сентября, суббота
ЦСКА - "Краснодар": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
"Ростов" - "Локомотив": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
25 сентября, воскресенье
"Оренбург" - "Урал": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
"Арсенал" - "Терек": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).
"Спартак" - "Уфа": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор - Сергей Французов (Москва).
"Анжи" - "Зенит": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
26 сентября, понедельник
"Амкар" - "Крылья Советов": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Рубин" - "Томь": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
shpasic
Халк пообещал подарить Еськову свою футболку, если назначит пенальти в ворота Анжи.
12:00
pafalex
А мясной Николаев, не судит уже второй тур подряд , значит признали что купил его федунишка, интересно, сколько ещё он будет без назначений??? Неплохо бы до конца сезона...
11:57
Красно синий
Дузер foreverCSKAforever а не назначенный пенальти на последних минутах в матче в ворота ЦСКА в матче с Томью остался замеченным? ==================================================================== Там не было пенальти.Так же как в ворота Ростова.
11:54
armi
пас кудник назначил на матч ЦСКА своего однофамильца. Видимо так пытается намекнуть на себя.
11:52
Блудный Свин .
АААААахахАХХАА!111 Гинерок, готовься!111 Иванов прибьёт цыску!!11 Нефиг было на Вальку наезджать!!! СПАРТАК ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!
11:52
Дузер
foreverCSKAforever а не назначенный пенальти на последних минутах в матче в ворота ЦСКА в матче с Томью остался замеченным?
11:35
sergoX
Ой, в Махачкале)
11:26
sergoX
Во, Еськов ещё и в Питере бабла срубит))
11:25
foreverCSKAforever
Смотри-ка, пенальти в ворота Ростова на 90+4 мин. не остался незамеченным. Кого заменит Еськов в Махачкале? Кокорина? Шатова? Витселя?
11:20
deboshir865
Опять Анжи будет судить эта м...зь.Что нам назло его ставят?Я думал после пендаля в ворота Ростова его дисквалифицируют,но как я понимаю значит этим пенальти он успешно выполнил задание партии.И пусть сейчас этот армян плачет в газетах,что его Краснодар убивают судьи.
10:39