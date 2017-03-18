Иванов пропустит две недели после удаления гланд

Полузащитнику "Терека" Олегу Иванову была сделана операция по удалению гланд, из-за чего он не будет тренироваться две недели. Ранее 30-летний Иванов опубликовал в "Инстаграмме" фотографию, на которой он лежит в больнице с перевязанной рукой. После этого генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что возможность участия футболиста в матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА зависит от здоровья Иванова.

"Иванов был в одной из клиник Москвы, ему вырезали гланды. У него была повышенная температура, поэтому пришлось к этому прибегнуть. Сейчас он не будет тренироваться и пропустит минимум две недели", – приводит ТАСС сообщение пресс-служба "Терека".