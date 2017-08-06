Иванов правильно не засчитал гол "Тосно"

На 22-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Тосно" верное решение приняла бригада арбитров, не засчитав взятие ворот хозяев поля. Первый ассистент Игорь Демешко правильно определил положение "вне игры" у Заболотного. Тот в момент передачи партнера оказался за линией офсайда, затем получил мяч и сделал пас Роше, который и переправил мяч в ворота. Судья Сергей Иванов, получив сигнал от помощника, гол отменил. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию этой встречи.