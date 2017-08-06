16:10 6 августа | Футбол — РФПЛ

Иванов правильно не засчитал гол "Тосно"

Момент с матча "Арсенал" - "Тосно". Момент с матча "Арсенал" - "Тосно". Момент с матча "Арсенал" - "Тосно". Момент с матча "Арсенал" - "Тосно".
Момент с матча "Арсенал" - "Тосно".
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На 22-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Арсенал""Тосно" верное решение приняла бригада арбитров, не засчитав взятие ворот хозяев поля. Первый ассистент Игорь Демешко правильно определил положение "вне игры" у Заболотного. Тот в момент передачи партнера оказался за линией офсайда, затем получил мяч и сделал пас Роше, который и переправил мяч в ворота. Судья Сергей Иванов, получив сигнал от помощника, гол отменил. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Снимок не даёт правильной оценки ситуации, а экс-полковник опять впаривает на этом основании своё мнение, получая при этом круасан за работу!

16:21 6 августа