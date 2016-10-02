Иванов не стал наказывать Кришито за фол на Промесе после подсказки помощника

Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе в матче 9-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" (4:2) после подсказки помощника Романа Усачева. У защитника питерцев уже была желтая карточка, и он мог получить вторую за нарушение правил. В ответной атаке питерцы заработали 11-метровый удар, который реализовал Жулиану. (Александр БОБРОВ)

Подробности - в материале Насколько обоснованны претензии "Спартака"