Иванов не стал наказывать Кришито за фол на Промесе после подсказки помощника

Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе в матче 9-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" (4:2) после подсказки помощника Романа Усачева. У защитника питерцев уже была желтая карточка, и он мог получить вторую за нарушение правил. В ответной атаке питерцы заработали 11-метровый удар, который реализовал Жулиану. (Александр БОБРОВ)
Подробности - в материале Насколько обоснованны претензии "Спартака"
честный человечишко
Непонятно, почему с этим эпизодом на Кришито позабыты остальные? Чистейший пенальти на Зе при 2:2, постоянные свистки в спорных моментах в пользу миллеровцев, неоднократное игнорирование необходимости давать желтые за срывы спартаковских атак, и т.д. P.S. Кстати, по первому пенальти. Весьма сомнительный. За такой в ворота Зенита Митрофанов бы съел ботинок Дюкова...
21:51
Jean4
Потому что ляшку ему грела пачка, туго стянутых резиночкой банкнот.
21:43
С.Мороз
Бен Ричардс...уже пошли отмазки))арбитр ошибался в обе стороны(Митрофанов,Зенит)....это и понятно ворота Спартака в первом тайме были с одной стороны а во втором тайме с другой..вот и ошибался в две стороны!
21:42
С.Мороз
Если бы игроку оторвали..ноги ,руки а помощник промолчал...это тоже нормально...да всё это чушь собачья!!!!!РЕШЕНИЯ В ПОЛЕ ПРИНИМАЕТ ГЛАВНЫЙ АРБИТР МАТЧА А НЕ ПОМОЩНИК!!!Продажная тварь!!!
21:39
zoolord
Так если это действительно так, то рефери должен быть пожизненно дисквалифицирован. Если он специально не свистит фолы, то тогда он реально либо куплен, либо тупой, либо просто запуган.
21:39
novic
Кришито коснулся Промеса рукой, Промес упал. Был фол? Если эпизод вызывает споры и нет однозначности момента, то нет оснований валить всё на судью.
21:37
zik
Подобный момент был в матче Ростов-ЦСКА, получается, Егоров тоже должен неуд получить. Там Игнашевич фолил явно и должен был получать вторую желтую.
21:36
Супершвайни
ЛОЛ)))
21:35
Бен Ричардс
Дешевая отмазка. На повторе отлично, как Иванов находился рядом и прекрасно сам все видел,так что для принятия решения ему помощи не требовалось. Скорее всего Иванов моментально сообразил,что ему придётся удалять Кришито, поэтому не решился действовать по правилам. Понятно, что Иванова сейчас будут всячески отмазывать и якобы имеющиеся "претензии" "Зенита" - это избитый приём, мол судья ошибался, но в обе стороны.
21:35
зелененький
пытаются стрелки перевести -это типа козел какойто виноват,ане иванов
21:34
котофеич
Понимаешь Кадырова!!!!!Судья продажная козел!!!Смех а не чемп .быстрее б НХЛ начинался!!!!
21:29
SPFAN
Фамилию судьи надо поменять на Зеленов или Баблов!
21:28
onlywhitespartak
Пытаются на бойкого все свалить клоуны ) это лишь один из эпизодов который вызвал резонанс , а то что он весь второй там за бомжей судил как то все забыли упомянуть ! Клоуны , ну раз выборы такие чего мы ждем от футбола ?!)
21:26
shpasic
это вам Черданцев выдумал на пару с Ивановым?
21:21