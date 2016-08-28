22:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака"

Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол". Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол". Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол". Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол". Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол". Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол".
Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол".
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На 17-й минуте матча 5-го тура чемпионата России  "Анжи""Спартак" арбитр Сергей Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей, но не стал наказывать защитника махачкалинцев, задержавшего левой рукой Зе Луиша. Судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Олег Дугин

kwazar312 АЕКу я лично бабло от Гинера завез! истинным любителем футбола ты быть не можешь,у серафима поучись!

23:53

Cantоna13

и да, Иванов дерьмовый судилка.

23:47

Cantоna13

Иванов, Мешков или какой нибудь (прости Господи) карасев, какая разница, ребятки работают на питерских газовиков и гинерских подлецов, нехрен расчитывать на пенальти, давно понятно. ))

23:46

Олег Дугин

расхрюкались,опять Гинер?

23:44

Seraffim

Ну не назначил, так не назначил. Спартак и без этого пенальти красиво победил. Единственное в этом назначении, было бы интересно, отразил бы Беленов четвертый пенальти подряд, или нет.

23:42

Avon151281

Хрен с ним,с пенальти...Он всю игру судил,причем откровенно в одну сторону,но даже это не помогло Анжи. Счет должен быть больше

23:40

kwazar312

Обидно,что с истинными любителями футбола эта банда судей творит что хочет и ни за что не отвечает.Армейцев тащут,не ставя в их ворота 100процентные пенальти,Зенит в игре с Ростовом вытащили за уши.Чувствуя возможную конкуренцию Краснодара,их засуживают,ставя невообразимый пенальти.Про Спартак я уже не говорю,как началась вакханалия в судействе с приходом Гинера,так до сих пор и продолжается.Все это долго продолжаться не может,просто скоро на футбол перестанут ходить болельщики,а чемпионат России будет разыгрываться за столом заседаний РФПЛ.

23:40

sardanapulneww

я

23:30

Begun

Ну что пишет то? В ворота хозяев а не гостей На 17-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Анжи" – "Спартак" арбитр Сергей Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей, но не стал наказывать защитника махачкалинцев, задержавшего левой рукой Зе Луиша. Судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ

23:30

lsergey733

Задача не выполнена -- цысики на второе место опускаются, как не старались СЭ (своими провокационными статьями и заголовками), ни судейка. Красно-Белых с победой.

23:30

druganoff

" имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей " До сих пор не убрали явный ляп )) Получается, Анжи сегодня в гостях играла !

23:29

KuziakaPm

Мыло весь матч судило за пеНЖИ. Фол в штрафной, фол на Ещёнко, подкат на красную на финише матча. Там 3 красных в ответку не дали, хренодёры.

23:29

Болела_23

Где голубоеИзлучение,вечно трындящее,что все судьи куплены Спатраком?)))

23:27

Jean4

Иванов вообще в конце первого тайма поплыл, все свистки в пользу Анжи, явные нарушения правил не видел.

23:26

Gogy

Главная претензия к арбитру-не назначил проплаченный пендальные. Или жадный Федун аванс не перевел?

23:17

lsergey733

... но Промес забил второй. Ответ за Ивановым...

23:14

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

бедные...

23:13

lsergey733

... и не за-что удалил Ещенко, вообщем, все сделал, чтоб Спартак не победил...

23:07

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ