Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Наш футбол".

На 17-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Анжи" – "Спартак" арбитр Сергей Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей, но не стал наказывать защитника махачкалинцев, задержавшего левой рукой Зе Луиша. Судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)