Иванов не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 17-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Анжи" – "Спартак" арбитр Сергей Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей, но не стал наказывать защитника махачкалинцев, задержавшего левой рукой Зе Луиша. Судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
Олег Дугин
kwazar312 АЕКу я лично бабло от Гинера завез! истинным любителем футбола ты быть не можешь,у серафима поучись!
23:53
Cantоna13
и да, Иванов дерьмовый судилка.
23:47
Cantоna13
Иванов, Мешков или какой нибудь (прости Господи) карасев, какая разница, ребятки работают на питерских газовиков и гинерских подлецов, нехрен расчитывать на пенальти, давно понятно. ))
23:46
Олег Дугин
расхрюкались,опять Гинер?
23:44
Seraffim
Ну не назначил, так не назначил. Спартак и без этого пенальти красиво победил. Единственное в этом назначении, было бы интересно, отразил бы Беленов четвертый пенальти подряд, или нет.
23:42
Avon151281
Хрен с ним,с пенальти...Он всю игру судил,причем откровенно в одну сторону,но даже это не помогло Анжи. Счет должен быть больше
23:40
kwazar312
Обидно,что с истинными любителями футбола эта банда судей творит что хочет и ни за что не отвечает.Армейцев тащут,не ставя в их ворота 100процентные пенальти,Зенит в игре с Ростовом вытащили за уши.Чувствуя возможную конкуренцию Краснодара,их засуживают,ставя невообразимый пенальти.Про Спартак я уже не говорю,как началась вакханалия в судействе с приходом Гинера,так до сих пор и продолжается.Все это долго продолжаться не может,просто скоро на футбол перестанут ходить болельщики,а чемпионат России будет разыгрываться за столом заседаний РФПЛ.
23:40
sardanapulneww
я
23:30
Begun
Ну что пишет то? В ворота хозяев а не гостей На 17-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Анжи" – "Спартак" арбитр Сергей Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей, но не стал наказывать защитника махачкалинцев, задержавшего левой рукой Зе Луиша. Судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ
23:30
lsergey733
Задача не выполнена -- цысики на второе место опускаются, как не старались СЭ (своими провокационными статьями и заголовками), ни судейка. Красно-Белых с победой.
23:30
druganoff
" имел основания для назначения 11-метрового удара в ворота гостей " До сих пор не убрали явный ляп )) Получается, Анжи сегодня в гостях играла !
23:29
KuziakaPm
Мыло весь матч судило за пеНЖИ. Фол в штрафной, фол на Ещёнко, подкат на красную на финише матча. Там 3 красных в ответку не дали, хренодёры.
23:29
Болела_23
Где голубоеИзлучение,вечно трындящее,что все судьи куплены Спатраком?)))
23:27
Jean4
Иванов вообще в конце первого тайма поплыл, все свистки в пользу Анжи, явные нарушения правил не видел.
23:26
Gogy
Главная претензия к арбитру-не назначил проплаченный пендальные. Или жадный Федун аванс не перевел?
23:17
lsergey733
... но Промес забил второй. Ответ за Ивановым...
23:14
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
бедные...
23:13
lsergey733
... и не за-что удалил Ещенко, вообщем, все сделал, чтоб Спартак не победил...
23:07