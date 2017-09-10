Иван Темников: "Динамо" теперь гроза авторитетов"

Полузащитник "Динамо" Иван Темников после домашнего матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" подчеркнул, что у его команды было больше шансов поразить ворота соперника. Он также добавил, что бело-голубые теперь являются грозой авторитетов.

Напомним, во встрече 1-го тура "Динамо" сыграло вничью со "Спартаком" (2:2).

– Во время перерыва качественно подготовились, – заявил Темников. – Была задача играть вторым номером, искать свободные зоны. В принципе у нас неплохо получалось, кроме последнего паса. Сыграли качественно за исключением одного момента, когда подсели. У нас было больше шансов, у "Зенита" больше нагнетания было. Ни к чему это не привело, поэтому закономерная ничья.

– "Динамо" заслуживало победы?

– Мы бились и старались. Моменты были, надо их реализовывать.

– Идете по нарастающей по результату после поражения от сборной России.

– Не хотел бы брать в расчет ту игру. Сегодня матч был совсем другим по накалу, мы играли с чемпионом, то есть командой, занимающей первое место, с приличным составом.

– Считаете "Зенит" фаворитом чемпионской гонки?

– Не хотел бы заглядывать так далеко, но судя по их составу и игре, они заслуживают чемпионства и будут стараться выиграть золото. В "Зените" есть качественные футболисты, а мы качественно перестраивались.

– Вам удается здорово настраиваться на призеров прошлого сезона.

– Теперь мы – гроза авторитетов. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"