Иван Таранов: "Скрипченко грамотно выстраивает работу "Крыльев"

Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов выразил мнение, что команда не смогла победить в контрольном матче словацкий "Шпорт" из-за упущенных моментов в первом тайме. Также он отметил работу главного тренера Вадима Скрипченко в плане психологии.

- Задача была как и всегда - победить, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Таранова. - Добиться хорошего результата, почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем с ними игровое взаимопонимание.

- Получилось два разных тайма. Это связано, в первую очередь, со сменой состава?

- Думаю, да.

- Словацкий "Шпорт" - команда для российской публики неизвестная. Поделитесь своим впечатлением об игре против этого коллектива.

- В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята. В первом тайме они много играли засчет длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100 процентов, то первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.

- На сборах команде даются достаточно большие нагрузки. На правах капитана расскажи об атмосфере внутри команды?

- Наверное, тут нет никаких секретов, что, несмотря на большие нагрузки атмосфера самая что ни на есть положительная. Тренер грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я надеюсь, мы идем в правильном направлении.