Защитник Иван Таранов покидает "Крылья Советов", сообщил руководитель селекционной службы клуба Зураб Циклаури.

– Действительно, Иван Таранов покинет нашу команду. Мы пообщались с ним и сообщили о принятом решении, пожелали удачи. Иван долгие годы выступал за "Крылья", многое дал клубу, - цитирует Циклаури официальный сайт "Крыльев". - Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Ивана, желает ему удачи и успешного продолжения футбольной карьеры. В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве. Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что ищем на эту позицию игрока, но в футболе бывает всякое и он может остаться, если у нас не получится закрыть эту позицию. Также благодарим Дмитрия за годы выступлений за наш клуб и всегда остаемся на связи – Дима стал для Самары и "Крыльев" своим. Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров. Предложили новый контракт Алану Чочиеву, но все пока тоже в стадии обсуждения.

31-летний защитник выступал за команду с 2008 по 2018 год. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в ФНЛ и забил один мяч.

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