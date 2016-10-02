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Иван Таранов: "На домашних матчах "Крыльев" мало болельщиков? Мы сами в этом виноваты"

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Защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов отметил, что в игре 9-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) важным фактором стала новая тактическая схема самарцев, сообщает клубная пресс-служба. Также футболист высказал мнение, что небольшое количество болельщиков на стадионе – вина игроков "Крыльев".

– В этом матче "Крылья" представили собой атакующую команду и показали другую модель игры, она была выбрана специально под "Анжи"?

– Вы заметили, наверное, что мы сегодня начали играть в три нападающих, и это дало свои плоды. Значит, на игру была выбрана правильная тактика. Как будем играть дальше – решать главному тренеру. Главное, что мы смогли забить и выиграть. Отмечу, что сегодня были забиты хорошие голы.

– Какие эмоции испытали после финального свистка?

– Мы давно не побеждали, и уже, честно говоря, забыли, какие эмоции бывают после побед. Это усталость и хорошее настроение.

– Газон октября прошлого года и сегодня сильно различны?

– Да, газон очень хороший, нужно отдать должное администрации, что взялись за него и привели в отличное состояние.

– Пропущенный гол – это следствие потери концентрации или игры на удержание счета?

– Думаю, это следствие наших ошибок и неудачных действий.

– На трибунах сегодня было мало болельщиков...

– Мы сами виноваты в этом. Стараемся, делаем все, что в наших силах, вряд ли кто-то может упрекнуть нас в отсутствии самоотдачи. Первые туры мы играли с лидерами чемпионата, где-то удалось сыграть вничью, где-то проиграли. Это ни в коем случае не оправдывает наших результатов, мы должны были брать больше очков. Нужно исправлять ситуацию. Думаю, если будем забивать, выигрывать, то болельщик вернется на "Металлург".

Сергей Ткачев сказал, что перед игрой вы собрались и хорошо поговорили. Не могли бы раскрыть деталей разговора?

– (Смеется). Не было никакого разговора.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14169

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