Иван Таранов: "Матч с "Ростовом" вытащил Лория"

Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов после ничьей с "Ростовом" в матче 20-го тура чемпионата России (0:0) отметил, что решающий вклад в заработанное очко внес голкипер Георгий Лория. Он отразил несколько опасных ударов соперника по ходу встречи, в том числе в добавленное ко второму тайму время.

– Игра была боевой, равной. Если коротко, то матч вытащил Лория, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Таранова.

– Какова природа ошибок "Крыльев", особенно явных в последние 15 минут поединка?

– Можно объяснить тем, что мы хотели выиграть, думали больше о том, чтобы забить гол. Из-за этого потеряли концентрацию в обороне. Вообще, нам надо создавать больше моментов в атаке.

– В команде произошла серьезная ротация. Это повлияло на сценарий матча?

– Естественно, для того, чтобы почувствовать друг друга, нужно время. Нет времени "наигрывать", нам нужно выигрывать. Стараемся, как можем, боремся. Сегодня, я думаю, все это видели. Каждый отдавался на поле. Но можно сказать, что футбольный бог был на нашей стороне.

– Чем вызвана "беззубость" "Крыльев" в атаке?

– Можно сказать, что "Ростов" был хорош в обороне, и нам нужно прибавлять в атаке.

– Перерыв в чемпионате сейчас пойдет на пользу команде?

– У нас есть игроки атаки, но они, к сожалению, травмированы на сегодняшний день. Надеемся, что в скором времени ребята вернутся в строй и игра будет более атакующей, более яркой.