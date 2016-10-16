Иван Таранов: "Крыльям" нужно сжать волю в кулак и обнулиться"

Защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов после игры 10-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:3) отметил, что на ход матча повлияло плохое начало второго тайма в исполнении самарцев. Футболист подчеркнул проблему "Крыльев" с реализацией моментов.

– "Крылья" явно выглядели ничуть не хуже "Рубина". В чем основная причина разгромного поражения?

– Футбол – это эмоциональная игра. Отвратительное начало второго тайма стало переломным в игре. Есть установка на игру, которую нужно выполнять. Необходимо посмотреть повтор матча и разобраться в ошибках. Забитые и пропущенные голы зависят от всей команды, и мы будем разбираться в причинах поражения.

– "Крылья" больше атаковали левым флангом. Это было частью установки?

– Нет. У нас большинство атак начинаются через Молло, и во втором тайме он сыграл гораздо эффективнее, чем в первом. Нам не удалось забить, это наша большая проблема.

– Повреждение получил Сергей Ткачев, в связи с этим получается, что "Крылья" столкнутся с кадровыми проблемами?

– Да, безусловно. Нам нужно сжать волю в кулак и... обнулиться. Эти поражения никому не добавляют положительных эмоций. Нам нужно что-то менять, в первую очередь внутри себя – это касается каждого из нас. Будем думать, разбираться и разговаривать друг с другом. Посмотрим, что будет дальше. В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков. Они приехали в Казань и здорово поддерживали нас. В свою очередь, в ближайших матчах мы постараемся исправить положение.

– В основном составе "Рубина" играли экс-самарцы Ткачук и Бурлак. Каково это – играть против бывших одноклубников в футбольном плане?

– Как им, так и нам хотелось доказать друг другу – моя команда сильнее. В остальном что-то конкретное вряд ли можно сказать. Мы проиграли.