Иван Пелиццоли: "С Каррерой "Спартак" может выиграть чемпионат"

Вратарь "Виченцы" Иван Пелиццоли с уважением отозвался о главном тренере "Спартака" Массимо Каррере. По словам экс-голкипера "Локомотива" и сборной Италии, Каррера может привести красно-белых к чемпионству.

- Мы часто созваниваемся с Массимо, а летом даже встречались, - цитирует itasportpress.it Пелиццоли. - Он говорил, что станет тренером в сильном клубе. С Антонио Конте Массимо получил богатейший опыт. Он пришел в "Спартак" полный энтузиазма. Он не только настоящий профессионал, но и достаточно позитивный человек. На поле вся команда за него горой, игроки полностью отдаются игре на протяжении всех 90 минут. Это очень важно в команде, у которой есть сильный состав, но недостаточно командного духа. За Карреру игроки "Спартака" готовы броситься в огонь, так что я думаю, они вполне могут выиграть чемпионат.

Пелиццоли и Каррера пересекались в качестве футболистов в "Аталанте" в сезоне-2000/01.