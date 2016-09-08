Иван Пелиццоли: "С Каррерой "Спартак" может выиграть чемпионат"

Вратарь "Виченцы" Иван Пелиццоли с уважением отозвался о главном тренере "Спартака" Массимо Каррере. По словам экс-голкипера "Локомотива" и сборной Италии, Каррера может привести красно-белых к чемпионству.
- Мы часто созваниваемся с Массимо, а летом даже встречались, - цитирует itasportpress.it Пелиццоли. - Он говорил, что станет тренером в сильном клубе. С Антонио Конте Массимо получил богатейший опыт. Он пришел в "Спартак" полный энтузиазма. Он не только настоящий профессионал, но и достаточно позитивный человек. На поле вся команда за него горой, игроки полностью отдаются игре на протяжении всех 90 минут. Это очень важно в команде, у которой есть сильный состав, но недостаточно командного духа. За Карреру игроки "Спартака" готовы броситься в огонь, так что я думаю, они вполне могут выиграть чемпионат.
Пелиццоли и Каррера пересекались в качестве футболистов в "Аталанте" в сезоне-2000/01.
Nigolan
- Он говорил, что станет тренером в сильном клубе. Наверное контракт сорвался с этим загадочным сильным клубом и он бедный оказался в ....... :))))
18:00
nefanat
одно-два поражения, и посыплются свинушки, как спелые яблоки.
17:58
crazysun78
Platinum1991, скока тебя не читаю, все время кажется, что ты или депутат из ЕР, или с дурдома сбежал... ))))
17:30
Platinum1991
ИВАН ПЕЛИЦЦОЛИ! Можете спать СПОКОЙНО! С КАРРЕРОЙ "СПАРТАК" НЕ ВЫИГРАЕТ ЧЕМПИОНАТ. Силёнок маловато будет и судьи даже НЕ ПОМОГУТ, хотя и за уши тащат на первое место! Быстрее уши оторвут, чем Спартак "станет" чемпионом! НЕ СТАНЕТ! Пуд соли футбольной надо съесть, прежде чем стать чемпионами! То-то и ОНО! Время не обманешь и за деньги, как судей, НЕ КУПИШЬ! Закон! НАДО ПОДОЖДАТЬ, а это время. Время - деньги, а деньги надо беречь и НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! А нашим командам, в том числе и Спартаку, есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
17:08
Блудный Свин
ВЫИГРАЕТ!!!
17:07
баламошка
Так выиграет или нет? Я хочу продать картонную коробку, в которой живу и обогатиться за счет ставок.
17:06
waleriy
У нас цыган нет, чтоб гадать . Это у вас у бомжей цыган , так гадайте в свое удовольствие.
16:59
SS-1525-Sergey
Так же может и не выиграть - это всё гадания!
16:51