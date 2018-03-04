Иван Пауревич: "Уфа" в матче с "Динамо" потеряла два очка, а не приобрела"

Хорватский полузащитник "Уфы" Иван Пауревич после матча 21-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1) отметил, что в этой встрече его команда потеряла важные очки.

– Сложно было играть, очень холодно, – сказал Пауревич. – С самого начала мы действовали хорошо, но пропустили гол после пенальти. Возможно, что 11-метрового не было, нужно посмотреть повтор. Молодцы, что забили, был шанс и победить, но в таком матче нужно везение. О своем голе могу сказать, что в нужное время оказался в нужном месте.

– "Уфа" приобрела очко или потеряла два?

– Если оценивать по игре, то потеряли два, но если смотреть, как складывались события, то все вышло не так плохо.