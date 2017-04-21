Иван Пауревич: "Уфа" показала хорошую игру, но проиграла"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич, не реализовавший пенальти в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА, уверен, что игра могла пойти по другому сценарию, если бы он переиграл Игоря Акинфеева, отразившего удар с 11-ти метровой отметки. По словам хавбека, уфимцы показали хороший футбол, но не сумели одержать победу.

- В первом тайме нам было очень сложно, - сказал Пауревич. - ЦСКА прессинговал, мы тоже, но у армейцев было несколько моментов, а у нас один. Хорошо начали второй тайм в котором я не забил пенальти. Если бы я реализовал 11-ти метровый, игра пошла бы по другому. "Уфа" показала хороший футбол, но проиграла.

Мы уже не в первый раз в подобном стиле проигрываем ЦСКА, когда играем хорошо на протяжении 60-70 минут. Мы не забиваем, а они на опыте реализуют свои моменты.

- Как готовились к одиннадцатиметровому удару?

- Я собирался пробить в левый угол, но Акинфеев прочитал. Я сам вызвался пробить, но не забил. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА