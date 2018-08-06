Иван Пауревич: "Уфа" боролась в прошлом сезоне, чтобы много играть сейчас, не надо жаловаться"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич прокомментировал первую победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ против "Анжи" (3:0).

- Хочу отблагодарить команду и всех ребят. Мы показали хорошую игру, выиграли 3:0 и уже думаем о следующем матче. Нам стало морально полегче, потому что в Словении мы забили всего один, а сегодня три – хороший результат. Немного отпразднуем и начнем готовиться к Лиге Европы. Будет очень серьезный матч.

- Четвертый матч за 11 дней, хватает ли сил?

-Конечно, хватает, мы боролись весь прошлый сезон, чтобы участвовать в этих матчах, поэтому не надо жаловаться, это хороший шанс для всех нас. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы пройти дальше.

- Вы сегодня играли на позиции нападающего, как вам было удобно действовать?

- Тренер мне сказал, тем более, что раньше я говорил о своей готовности везде играть. Надеюсь, что я помогал команде, а команда - мне. Если мы все будем друг другу помогать, то еще немало порадуемся в этом сезоне. (Иван УРАЛЬСКИЙ)