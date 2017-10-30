Иван Пауревич: "Если "Уфа" продолжит играть в том же духе, то порадуемся в конце сезона"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич подчеркнул, что команда проспала начало матча 15-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1). При это хавбек выразил уверенность в том, что уифмцы одержали заслуженную победу.

– Начало проспали чуть-чуть. Концентрация была совсем не на том уровне, как, например, во встрече с "Локомотивом", – начал Пауревич. – Потом начали играть, хорошо бороться, совершали подборы. Думаю, в самой концовке мы заслужили победу.

– За счет чего сегодня удалось выиграть?

– У нас было больше желания. После гола они создали только полмомента, мы же имели побольше возможностей, а на последней минуте – мастерство Ванека. Если так продолжим, в конце сезона порадуемся.

– Для болельщиков этот матч – дерби, а для вас?

– Конечно, все понимаем, что столицы рядом. Тем более, у них еще ни разу не выигрывали. Желание у нас было. Хорошо, что победили.

– Вам предстоит матч со "Спартаком", с хорошим настроем поедете в Москву?

– Конечно. После побед всегда хорошее настроение. Сейчас восстановимся, поедем в Москву и покажем хорошую игру. (Иван УРАЛЬСКИЙ)