Иван Обляков: "Зенит" - лидер чемпионата, выигрывает матчи на классе"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита". 20-летний россиянин признался, что питерцы выигрывают игры на классе.

– "Зенит" показывает атакующий футбол, является лидером чемпионата, выигрывает матчи на классе, – цитирует Облякова Твиттер ЦСКА. – Порой игра может быть равной, но команда дожимает, реализует свой момент, как было, например, с "Крыльями Советов".

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).