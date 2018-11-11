Иван Обляков: "Зенит" - лидер чемпионата, выигрывает матчи на классе"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита". 20-летний россиянин признался, что питерцы выигрывают игры на классе.
– "Зенит" показывает атакующий футбол, является лидером чемпионата, выигрывает матчи на классе, – цитирует Облякова Твиттер ЦСКА. – Порой игра может быть равной, но команда дожимает, реализует свой момент, как было, например, с "Крыльями Советов".
#Matchday! Сегодня состоится важнейший домашний матч с @zenit_spb! Ждём вас на стадионе!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 ноября 2018 г.
⚽️ #ЦСКАзенит
🏆 #РПЛ
🕘 19:00 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 Матч Премьер
🎫 https://t.co/uAky6noo1Z pic.twitter.com/Db7iXDBPsb
ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).
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