12:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Обляков: "Во втором тайме "Уфа" постарается играть так же, как и в первом"

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Полузащитник "Уфы" Иван Обляков остался доволен игрой команды в первом тайме матча 23-го тура чемпионата России против "Амкара". Клуб из столицы Башкирии ведет со счетом 1:0, единственный мяч Януш Гол забил в свои ворота.

- Амкар - хороший соперник, плотно играет в обороне, против них сложно играть, - сказал Обляков в эфире канала "Наш футбол". - Но у нас неплохо получается, мы не даем сопернику создавать моменты. Мы забили немного курьезный гол с углового, но это игра. Во втором тайме постараемся играть так же. Мы хорошо действуем в обороне, постараемся еще забить на контратаках.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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