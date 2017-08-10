Иван Обляков: "Уфа" сделает все, чтобы набрать три очка в игре с "Ростовом"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков отметил, что уже скоро восстановится после травмы и готов вернуться на поле. Он рассчитывает на победу в ближайшем матче премьер-лиги с "Ростовом".
– На тренировке оступился и немного потянул голеностоп, травма несерьезная, но, тем не менее, неприятная из-за которой я вынужден был пропустить около двух недель, – цитирует официальный сайт "Уфы" Облякова. – К матчу с "Ростовом" я уже должен буду полностью восстановиться, но выйду я на поле или нет – это уже решит тренерский штаб нашей команды. Со своей стороны я буду предпринимать максимум усилий, чтобы оказаться в стартовом составе.
Коллектив из Ростова-на-Дону сильно изменились, от команды Курбана Бердыева мало что осталось. Но, тем не менее, у них квалифицированный состав, они показывают содержательную игру, и с каждым туром будут только прибавлять. Легко нам в любом случае не будет, но в РФПЛ просто ни с кем не бывает.
Настрой у нас всегда один – одержать победу. Тем более это будет домашняя игра, и мы сделаем все возможное, чтобы набрать три турнирных очка и порадовать наших болельщиков.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4381-ivan-oblyakov-khotim-poradovat-nashikh-bolelshchikov-pobedoj-v-matche-s-rostovom
советский офицер
А собственно,что значит всё. Надеюсь, что "Ростов" сделает ещё больше, что бы порадовать своих болельщиков.
12:05
Felix BARSA
Дырку от бублика получите вы,а не 3 очка. Ростов уничтожит Уфу!
11:53