Иван Обляков: "Слабый "Спартак"? Это их дело"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) отметил атмосферу на "ВЭБ Арене". Хавбек армейцев заявил, что команда играла на победу и создала больше моментов.

– У нас было больше моментов, подходов. Мы хотели победить,но, к сожалению, не дожали, – сказал Обляков. – В последние минут 30 мы их вообще зажали. Они в контратаки пару раз выбегали – и все.

– ЦСКА играл в четыре защитника. Это свидетельствовало о более атакующей игре?

– И в четыре защитника надо обороняться, просто крайние помогали своим защитникам.

– Как оцените свою игру? Показалось, что у вас было достаточно много брака. Не хватает взаимопонимания, или перенервничали?

– Да нет. Ты пытаешься обострить игру, в том, что ошибаешься, нет ничего страшного. Нужно продолжать делать эти передачи. Какая-то из них может привести к опасной атаке и голу.

– Показалось, что после ухода Чалова стало меньше опасности у ворот соперника.

– Федя, может, немного подустал, решили выпустить Жаму (Жамалетдинова. – Прим. "СЭ"). Я думаю, ничего не поменялось.

– Как вам атмосфера дерби?

– Конечно, приятно играть, когда болельщики гонят тебя вперед, орут все время, создают шум.

– На поле с обеих сторон было много игроков 1998 года рождения. Удивились, что такое возможно?

– В этом ничего страшного нет – молодежный футбол растет. Мы прибавляем.

– Не удивились, что "Спартак" такой слабый?

– Это их дело. Наше дело – выходить и играть.

– На "Спартак" как-то по-особенному настраивались?

– ЦСКА – "Спартак" – самое главное дерби, всегда получаются интересные матчи. Вне зависимости от того, какие места занимают команды.

– Довольны ничьей?

– Нет. Хотели выиграть. (Андрей Михайлов)