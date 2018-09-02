Иван Обляков: "Присутствие Гончаренко повлияло на решение перейти в ЦСКА"

Новичок ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от дебюта в составе армейцев. Первой для полузащитника стала игра против "Урала" (4:0) в рамках 6-го тура чемпионата России. Он вошел в игру на 61-й минуте встречи, заменив Ильзата Ахметова.

– Конечно, приятные чувства, эмоции самые положительные, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Облякова. – Рад, что выиграли. Такой дебют всегда приятен. Игра, я думаю, неплохо складывалась. Рад, что выиграли.

– Только что выступали за "Уфу" и вдруг вышли за ЦСКА. Сильно волновались?

– Всегда присутствует небольшое волнение. Но с выходом на поле почувствовал уверенность и играл в свою силу, старался помочь команде.

– Легко входить в игру, когда команда ведет в счете и уверенно контролирует ход матча?

– Не знаю, для всех по-разному. Было чуть тяжело входить. Старался не ошибаться, контролировать мяч и иногда обострять.

– Как вас напутствовал Виктор Михайлович? Предполагали ли, что выйдете на поле?

– Ну, конечно. Если я был в заявке, значит, шанс был. Он сказал, чтобы я двигался, встречал крайнего защитника, простые мячи не терял, где-то придержал его.

– Насколько повлияло не решение продолжить карьеру в ЦСКА присутствие в команде Виктора Гончаренко?

– Конечно, повлияло. Я с ним работал в "Уфе" – я его знаю, он меня знает. Это тоже помогло моему переходу сюда.

– В команде много знакомых – с кем-то по юношеской сборной, с кем-то по "молодежке". С кем лучше всех знакомы?

– С Федей (Чаловым) больше всего знакомы. С Никитой (Черновым), с Кучаем (Кучаевым) и Хосноном (Хосоновым) тоже. Хорошо общаемся, иногда переписываемся.

– Есть еще и Виктор Васин, с которым играли в "Уфе".

– Да, с ним тоже успели немного пообщаться.