Иван Обляков о первом сборе ЦСКА: "Все идет по плану, работаем на максимуме"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как для него проходят первые дни тренировок после выхода из отпуска.

- Все идет по плану, мы вкатываемся, работаем на максимуме. Сам я ощущаю себя хорошо, тренируюсь наравне со всеми, выкладываюсь на все сто. За время отпуска удалось неплохо отдохнуть, так что сейчас все мысли только о сборах и о том, чтобы скорее набрать форму. Помогло то, что тренировался самостоятельно. Руслан Константинович Зубик, один из наших тренеров, прислал всем программы, там была и беговая работа, и силовые упражнения. Я выполнил все, что от меня требовалось.

- Расскажи, где побывал во время каникул.

- Сначала слетал с девушкой на Мальдивы, пробыл там неделю, все очень понравилось. Ну а потом, конечно, отправился в родную деревню, где и провел почти весь отпуск, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

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