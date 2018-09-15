Иван Обляков: "Надеюсь, страха перед матчем Лиги чемпионов не будет"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, перешедший из "Уфы" в московский клуб в летнее трансферное окно, подвел итоги встречи против "горожан", которая завершилась победой столичной команды со счетом 3:0.

– Интересная игра, не считаю, что 3:0 совсем по игре, где-то чуть-чуть равный матч, но мы забили свои голы и выиграли.

– Как играть на "Нефтянике" в гостях?

– Конечно, непривычно, но нужно привыкать к этому, ничего страшного.

– В состав сами просились?

– Нет, конечно. Тренер решает, Виктор Михайлович доверил, я освоился нормально, проблем с этим нет. Обменялись с ним парой фраз, он решает, как играть.

– Поменялись ли ваши функции на поле?

– Тренер ставит меня туда, куда считаем нужным. Хочу приносить пользу там, где меня видят.

– Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов?

– Пока об этом не думал, надеюсь, что такого не будет. Волнение всегда присутствует, надо его перетерпеть и всегда играть на победу.

– Вы третий раз в сезоне сыграл против Оливье Тилля, которого брали тебе на замену. Как тебе его игра?

– Оценивать – не моя работа. Хороший, техничный игрок с хорошим видением поля. (Иван Уральский)