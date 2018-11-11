Иван Обляков: "Маркизио – высококлассный исполнитель"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" выделил у соперника нападающего Артема Дзюбу и хавбека Клаудио Маркизио.

– Выделю нападающего Артема Дзюбу, он на чемпионате мира и после него демонстрирует высокий уровень, хорошо цепляется за мячи, забивает, – приводит слова Облякова сайт ЦСКА. – Большой, фактурный нападающий, здорово видит поле. Еще, конечно, отмечу Клаудио Маркизио – он пока адаптируется, но исполнитель высококлассный, думаю, он поможет "Зениту".

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).