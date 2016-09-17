Иван Обляков: "Лунев доказывает, что может быть основным вратарем "Уфы"

Полузащитник "Уфа" Иван Обляков считает, что его команде удалось обыграть "Локомотив" в матче 7-го тура чемпионата России (1:0) за счет желания, передает из Черкизово корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. Также он похвалил вратаря Андрея Лунева, отразившего пенальти.

- За счет чего выиграли? Думаю, за счет желания, - отметил Обляков. - Мы больше хотели победить.

- Второй матч "Уфу" выручает вратарь. Сегодня пенальти вытащил.

- Молодец! Помог победить. Лунев получил шанс и доказывает, что может быть основным вратарем.

-Оборона сегодня играла увереннее. Это потому, что Лунев уже вторую игру проводил, и взаимопонимание улучшилось?

- Не думаю. Мы во всех последних матчах здорово действовали в обороне. Моментов у наших ворот очень мало.

- Перед матчем ничью посчитали бы хорошим результатом?

- Нет. Ехали, зная, что шанс выиграть будет.