Иван Обляков: "Гончаренко сказал нам, что нужно забывать про "Реал" и идти дальше"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков сказал, что главный тренер Виктор Гончаренко посоветовал команде забыть про победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.

- Думаю, вперед шагнула вся наша команда, не только я. Для каждого из нас, в первую очередь для тех, кто недавно пришел в коллектив, это стало большим психологическим подспорьем, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Но Виктор Михайлович сказал нам перед началом сборов, что про "Реал" нужно забывать и идти дальше. На каждом занятии я стараюсь учиться чему-то новому, отмечать для себя какие-то нюансы, чтобы по крупицам прибавлять в футбольном мастерстве.

В матчах группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА дважды обыграл "Реал" - 1:0 и 3:0. Несмотря на это, команда не вышла из группы, заняв последнее место.

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