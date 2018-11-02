Иван Обляков: "Гончаренко - отличный тренер и хороший человек"

Полузащитник ЦСКА​ Иван Обляков в интервью "Известиям" рассказал, почему его переход в стан красно-синих затянулся. Также он добавил, что главный тренер Виктор Гончаренко является хорошим человеком и отличным специалистом.

– Вы перешли в ЦСКА в последние дни трансферного окна, почему сделка так затянулась?

– Так случилось. Каких-то вопросов относительно перехода касаться не хотелось бы. Для меня ЦСКА – это шаг вперед. Я рад, что этот трансфер в итоге состоялся, и сейчас я в этом клубе. Уже адаптировался в команде и готов помогать армейцам добиваться результатов.

– Вы дебютировали в ЦСКА уже на следующий день после оформления сделки, при этом за сутки до трансфера еще играли в составе "Уфы" в решающем матче квалификации Лиги Европы. Насколько сложно было проводить два матча за три дня?

– Если я сыграл, значит, это возможно и не так сложно. Я молодой футболист и восстанавливаюсь достаточно быстро. Если тренер хочет меня задействовать в игре, то я должен быть полностью готов.

– Вы уже работали с Виктором Гончаренко в "Уфе". Он изменился с тех пор?

– Думаю, Виктор Михайлович не сильно изменился. Прошло всего полтора года с тех пор. По сути, это тот же человек, что был в "Уфе". Просто в ЦСКА требования чуть выше, и их больше. А так, Гончаренко, как и раньше, во всем помогает игрокам, подсказывает, как действовать на поле в том или ином эпизоде. Он отличный тренер и хороший человек.